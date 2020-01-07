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Duruşmaya gelen husumetlisine kurşun yağdırdı

Kayseri’de 1 kişi, husumetli olduğu Erciyesspor’un eski mali işler sorumlusu Ahmer D.

Kayseri'de 1 kişi, husumetli olduğu Erciyesspor'un eski mali işler sorumlusu Ahmer D.'yi Kayseri Adalet Sarayı önünde silahla vurarak öldürdü.


Edinilen bilgiye göre, Erciyesspor'un davasında tutuksuz olarak yargılanan eski Mali İşler Sorumlusu Ahmet D., bugün 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davaya katılmak üzere Kayseri Adalet Sarayı'na geldi. Burada Ahmet D., aralarında husumet bulunduğu iddia edilen önceki avukatının babası M.A. ile karşılaştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A., üzerinde bulunan silah ile Ahmet D.'ye ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Ahmet D., sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ahmet D., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Kayseri Adalet Sarayı önüne de çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken, M.A.'da yakalandı. M.A., Kayseri Devlet Hastanesi'ne geçirildiği sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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