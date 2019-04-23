Duygulandıran 23 Nisan Kutlaması

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Kayseri'de düzenlenen 23 Nisan Kutlamasının finalinde ilkokul öğrencisi Buse Beren Özsuveren, İstiklal Marşı'nı ağlayarak okudu. İlkokul 4. sınıf öğrencisi Buse Beren Özsuveren, 23 Nisan kutlaması için salona gelenleri duygulandırdı.

Kayseri'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci'nin çelenk bırakmasıyla başladı. Hava muhalefeti nedeniyle kutlamalar Melikgazi Ali Rıza Özderici Anadolu İmam Hatip Lisesi spor salonunda devam etti.

Salondaki kutlamalara Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci gösteriler başlamadan önce yaptığı konuşmasında, "Bugün, Türkiye Büyük Milet Meclisi'nin 99.ncu yıldönümüne ulaşmış olmanın heyecanıyla, kavuşmuş olduğumuz bir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı daha sevinç ve coşkuyla kutluyoruz. O mecliste, 99 yıl önce Milli mücadele karargahı olarak bayraklaşmıştı. Yine 15 Temmuz gecesi, hainlerin gazi meclise uzanan elleri Türk Milletinin çelikten iradesini karşılarında bulmuştur. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde ve onun ‘Milletin bağımsızlığını, yine milletin azmi ve kararlılığı kurtaracaktır' öngörüsüyle tutuşturulan bağımsızlık meşalesi 23 Nisan 1920 Cuma günü, Ankara'da Anadolu'nun dört bir yanını aydınlatmıştır. Anadolu insanının vatan sevgisi ile oluşan güç ile Ankara'da yeni bir başlangıç yapılmıştır. İşte o diriliş ruhu, vatan ve millet sevgisi, bayrak sevdası, bağımsızlık tutkusu bir milleti şaha kaldırdı" dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından sergilenen oyunlar salonu dolduranlar tarafından büyük ilgiyle izlendi.

Kutlamaların sonunda Vali Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç tarafından 23 Nisan nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi. Hediyelerin verilmesinden sonra mikrofonu alan ilkokul 4. sınıf öğrencisi Buse Beren Özsuveren İstiklal Marşı'nın 10 kıt'asını ezbere okudu. Buse Beren Özsuveren son kıt'aları okurken duygulandı ve İstiklal Marşı'nı ağlayarak okumaya devam etti. İstiklal Marşı'nın sonunda salonda bulunanlar ve protokol duygulanırken, Vali Şehmus Günaydın Buse Beren Özsuveren'i alnından öperek kutladı.