Düzcespor Doğancan'ı transfer etti

Lig ekiplerinden Düzcespor'a transfer oldu.

Son olarak Artvin Hopaspor forması giyen 1992 doğumlu savunma oyuncusu Doğancan yeni sezonda Düzcespor ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.

Birçok takımının formasını başarıyla giyen 27 yaşındaki savunma oyuncusu Doğancan Kılıç 2019-2020 sezonunda Düzcespor forması ile başarılı bir sezon geçirmek istiyor.

Futbola 2007 yılında Kocasinan Şimşekspor'da başlayan ardından Gençlerbirliği, Hacettepespor, Kastamonuspor, Diyarbekirspor, Anagold 24 Erzincanspor, Ankara Demirspor, Cizrespor, Eyüpspor, Çatalcaspor, 12 Bingölspor ve Artvin Hopaspor gibi önemli takımlarda forma giydi.

Düzecespor formasıyla başarılı olmayı hedefleyen Doğancan Kılıç yaptığı açıklamada, “2019-2020 sezonu için Düzcespor ile anlaştım. İnşallah her iki taraf içinde hayırlı uğurlu olur. Düzcespor forması giyeceğim için çok mutluyum ve elimden gelenin fazlasını yapacağım” diye konuştu.