Eczacılar Odası 49. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı

Seçimsiz Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Korona virüs tedbirlerine uygun şekilde gerçekleşen toplantıya Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, oda yönetim kurulu ve üyeler katıldı. Kongrenin hem kendileri için hem gelecek için hayırlara vesile olmasını temenni eden Akın, “49. Seçimsiz Olağan Genel Kurulumuzu yapacağız. Bu süreçte meslektaşlarımız ile alakalı her türlü önlemi aldık çünkü zor bir süreçten geçiyoruz. Pandemi kurallarına uygun bir şekilde kongremizi gerçekleştireceğiz. Sosyal mesafemize, maskemize ve hijyenimize dikkat ederek, bu kongremizin gerçekleşmesini sağlayacağız. Kayseri genelinde 730 tane üyemiz var, üyelerimizin büyük bir çoğunluğu katılım sağlayacaktır. Biz bu süreçte önlemimizi aldık, bu süreçte de inşallah kazasız belasız hem bizler için, hem geleceğimiz için hayırlara vesile olan güzel bir kongre olur diye düşünüyorum. 730 tane üyemiz bulunmakta ve kongremize katılım zorunluluğu var ondan dolayı büyük bir çoğunluğun katılacağını düşünüyorum. Dün itibari ile bizler açısından önemli bir gelişme oldu, Sosyal Güvenlik Kurumu ile aramızda sözleşme imzalandı. Normalde nisan ayında imzalanması gerekiyordu. Maalesef sürecin getirmiş olduğu zorluktan dolayı eylül ayına kadar ertelendi. Bu sözleşmenin artısıyla eksisiyle de yine mesleğimize, geleceğimize ve tüm camiaya hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.