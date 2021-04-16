Eczacılar stajyerlerin aşılanmasını istiyor

Aşı verilerini vatandaşlarla paylaştıklarını ve seçimi kendilerine bıraktıklarını söyleyen Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, “Pandemi döneminde biliyorsunuz en büyük savaşlarımızdan, en büyük kaygılarımızdan birisi de aşı ile alakalıydı. Tabii bu sürecin radikal bir tedavisi olmadığı için elimizdeki tek silah ve tek bir artı aşılanma. Aşı sırası gelen vatandaşlarımızın mutlaka aşılarını yaptırması gerekiyor. Genellikle soruyorlar, iki seçenek sunuluyor hangisini yaptıralım diyorlar. Ben de diyorum ki mutlaka yaptırın ama tercihi tabii ki vatandaşlarımızın. Biz verilerini paylaşıyoruz, korunma oranlarını paylaşıyoruz vatandaşlarımızla ve tercihi de kendilerine bırakıyoruz” dedi.

Akın, eczacılık bölümünde okuyan stajyerlerin de aşılama programına dahil edilmesi gerektiğini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bununla birlikte özellikle altını çizmek istediğim bir nokta daha var. Eczacılık fakültesi öğrencileri birinci sınıftan itibaren stajlarını yapıyorlar ve beşinci sınıfa geldikleri zaman da zorunlu stajları var. Bunu zorunlu olarak yapmaları gerekiyor ve eczanelere hem güz hem de bahar döneminde gidip stajlarını tamamlıyorlar. Bu aşı tanımlama sürecinde maalesef stajyer eczacılarımıza aşı çıkmadı. Bunun için çok çaba sarf ediyoruz. Bizimle birlikte fakülte dekanımız da çok çaba sarf ediyor. Bu tanımlamaya da mutlaka eczacılık fakültesi öğrencilerinin de alınması gerekiyor. Onlar da risk altında. Türk Eczacılar Birliği'ne bu durumu anlattık, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na bunu anlattık, bakanlığımızdan talep ettik. Umut ediyorum ki kısa sürede çözümlenir. Gerçekten onlar da risk altındalar. Bizler aşımızı yaptırırken onların yaptırmaması bizi fazlasıyla üzüyor. Bir an önce sağlık otoritelerinin bu işe bir çözüm bulup, bu meslektaşlarımızın da bir an önce aşılanması gerekiyor.”