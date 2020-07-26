Kayserispor galibiyeti sonrası konuşan Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Eddie Newton, "İkinci yarı daha iyi bir oyun ortaya koyduk" dedi.

Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Eddie Newton, "İlk yarı iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu söyleyemem ama devre arasında arkadaşlarımızla bu konu üzerine konuştuk. Bireysel performansları değerlendirdik. Ufak da olsa bir sistem değişikliği yaptık. İkinci yarı daha iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu söyleyebilirim. Özellikle maçın son anlarında bulduğumuz golle de maçı kazanmasını bildik. Uğurcan Çakır, harika bir performans sergiledi. Çok zor olabilecek topları kurtardı" ifadelerini kullandı.