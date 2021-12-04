Edebiyat dünyasının önemli isimleri Kayseri 4. Kitap Fuarı'nda sevenleriyle buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından dördüncüsü gerçekleştirilen Anadolu'nun en çok ziyaret edilen kitap fuarı Kayseri Kitap Fuarı'nın ilk gününde ünlü şair ve yazarlar kitapseverlerle söyleşide bir araya geldi.

Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçekleştirilen Kayseri 4. Kitap Fuarı'nın ilk gününde Konferans Salonu'nda ünlü şair, yazar ve düşünürler sevenleriyle buluştu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin dördüncüsünü düzenlediği Kitap Fuarı'nda gerçekleşen söyleşi programında hayranlarıyla söyleşi programında bir araya gelen divan edebiyatının önemli isimlerinden olan yazar Hayati İnanç, kendisini dinlemeye gelen ve yoğun ilgi gösteren kitapseverlere teşekkürlerini iletti. Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sevil Atasoy ile araştırmacı yazar Abdurrahman Uzun'un da söyleşi programı büyük ilgi gördü. Ayrıca kitap fuarının ilk gününde şair ve yazarlar Ahmet Selçuk İlkan, Mete Yarar, Nihal Osmanoğlu, Mehmet Emin Ay, Tarkan Köylü ve Beyza Alkoç da okurlarıyla buluşarak, hem söyleşi programı yaptılar hem de kitaplarını imzaladı.

Yazar ve şairler, Kitap Fuarı'na ev sahipliği yapan başta Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. Kayseri 4. Kitap Fuarı'nda 4 Aralık Cumartesi günü Dr. Ramazan Kurtoğlu, İsmail Hakkı Aydın, İmdar Avşar, Savaş Barkçin, Ahmet Taşağıl ve Mehmet Ali Bulut, 5 Aralık Pazar günü ise Bekir Develi, Nihat Bengisu, Rıfat Yörük, Saliha Erdim, Sıtkı Aslanhan, Mehmet Yıldız, Ömer Tuğrul İnançer, Murat Akan, Prof. Dr. Serhat Fındık imza günü ve söyleşi programı düzenleyecek.