İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Efeler Ligi 10.Hafta

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 10.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. Haftasında Develi Belediyespor, İzmir deplasmanında oynadığı karşılaşmada Arkasspor'a 3-0 mağlup oldu. Mavi beyazlılar ligde üst üste dördüncü mağlubiyetini aldı.


Salon: Atatürk Voleybol


Hakemler: Arzu Uzatöz, Turgut Uzunçakmak


Arkasspor: Enis Ali Ay, Hoag, Bertuğ Öndeş, Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija, McDonnell (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Burutay Subaşı, Ulaş Kıyak, Mustafa Cengiz, Enes Atlı


Develi Belediyespor: Caner Pekşen, Ian, Ali Onur Edis, Yusuf Eken, Abdullah Çam, Ahmet Samet Baltacı, Alperay Demirciler, Furkan Gök, Hamdi Erkan, Berkan Eryüz


Setler:


25-21 (Arkasspor lehine)


25-19 (Arkasspor lehine)


25-16 (Arkasspor lehine)


Süre: 23, 25, 27 (75 dakika)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.