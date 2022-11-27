Efeler Ligi 10.Hafta

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 10.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. Haftasında Develi Belediyespor, İzmir deplasmanında oynadığı karşılaşmada Arkasspor'a 3-0 mağlup oldu. Mavi beyazlılar ligde üst üste dördüncü mağlubiyetini aldı.
Salon: Atatürk Voleybol
Hakemler: Arzu Uzatöz, Turgut Uzunçakmak
Arkasspor: Enis Ali Ay, Hoag, Bertuğ Öndeş, Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija, McDonnell (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Burutay Subaşı, Ulaş Kıyak, Mustafa Cengiz, Enes Atlı
Develi Belediyespor: Caner Pekşen, Ian, Ali Onur Edis, Yusuf Eken, Abdullah Çam, Ahmet Samet Baltacı, Alperay Demirciler, Furkan Gök, Hamdi Erkan, Berkan Eryüz
Setler:
25-21 (Arkasspor lehine)
25-19 (Arkasspor lehine)
25-16 (Arkasspor lehine)
Süre: 23, 25, 27 (75 dakika)