Efeler Ligi 12. Hafta: Hekimoğlu Global: 3- Develi Belediyespor: 2

Develi Belediyespor; AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu 12.
haftasında deplasmanda oynadığı maçta Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ takımına 3-2 mağlup oldu.
Salon: Cengiz Göllü Spor Salonu
Hakemler: Erdal Akıncı, Caner Çıldır
Hekimoğlu Global Connect: Gökhan Çatal, Uğur Kılınç, Branimir Grozdanov, Taha Sabah, Mehmet Hacıoğlu, Cansın Enaboix, Sercan Abanoz, Kadir Bircan, Esat Dalgıç, Bradley Günter, Cansın Hacıbekiroğlu, Aleksey Nalobin, Umut Özdemir, Metin Durmuş
Develi Belediyespor: Caner Pekşen, Mehmet Susam, Berkan Eryüzxx, Abdullah Çamxx, İbrahim Emet, Yusuf Eken, İan İereshchenko, Hamdi Erkan, Alperay Demirciler
Setler:
1.Set:24-26 (Develi Belediyespor lehine)
2.Set:25-16 (Hekimoğlu Global lehine)
3.Set:25-23 (Hekimoğlu Global lehine)
4.Set:18-25 (Develi Belediyespor lehine)
5.Set:17-15(Hekimoğlu Global lehine)
Süre:31-28-31-30-26 (146 dakika)