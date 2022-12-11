İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Efeler Ligi 12. Hafta: Hekimoğlu Global: 3- Develi Belediyespor: 2

Develi Belediyespor; AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu 12.

haftasında deplasmanda oynadığı maçta Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ takımına 3-2 mağlup oldu.



Salon: Cengiz Göllü Spor Salonu


Hakemler: Erdal Akıncı, Caner Çıldır


Hekimoğlu Global Connect: Gökhan Çatal, Uğur Kılınç, Branimir Grozdanov, Taha Sabah, Mehmet Hacıoğlu, Cansın Enaboix, Sercan Abanoz, Kadir Bircan, Esat Dalgıç, Bradley Günter, Cansın Hacıbekiroğlu, Aleksey Nalobin, Umut Özdemir, Metin Durmuş


Develi Belediyespor: Caner Pekşen, Mehmet Susam, Berkan Eryüzxx, Abdullah Çamxx, İbrahim Emet, Yusuf Eken, İan İereshchenko, Hamdi Erkan, Alperay Demirciler


Setler:


1.Set:24-26 (Develi Belediyespor lehine)


2.Set:25-16 (Hekimoğlu Global lehine)


3.Set:25-23 (Hekimoğlu Global lehine)


4.Set:18-25 (Develi Belediyespor lehine)


5.Set:17-15(Hekimoğlu Global lehine)


Süre:31-28-31-30-26 (146 dakika)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.