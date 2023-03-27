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Efeler Ligi 24. hafta: Develi Belediyespor: 1-Arkasspor: 3

Efeler Ligi’nin 24.

Efeler Ligi'nin 24. haftasında Develi Belediyespor ile Arkasspor karşı karşıya geldi. Şehit Murat Kocatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip Arkasspor 3-1 kazanan taraf oldu.


Salon: Şehit Murat Kocatürk Spor Salonu


Hakemler: Yavuz Akdemir, Eser Türkoğlu


Develi Belediyespor: İbrahim Emet, Yurii Synytsia, Mihojlo Stankovic, Ahmet Samet, Radzivon Miskevich, Abdullah Çam, Alperay Demirciler (L), Furkan Aydın, Berkan Bozan, Apostol Boyanov, Berkan Eryüz, Yusuf Eren, Hamdi Erkan, Ali İhsan Heper


Arkasspor: D.James McDonnell, Nickolas Hoag, Burutay Subaşı, Mustafa Cengiz, Ulaş Kıyak, Mirza Lagumdzija, Ahmet Karataş (L), Enis Ali, Suarez Perez, Bertuğ Öndeş, Enes Atlı, Oğuzhan Tarakçı, Caner Dengin


Setler:


1.Set: 25-22 (Develi Belediyespor lehine)


2.Set: 15-25 (Arkas lehine)


3.Set: 9-25 (Arkas lehine)


4.Set: 23-25 (Arkas lehine)


Süre: 27-24-19-28 (96 dakika)

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