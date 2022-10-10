Efeler Ligi 3. hafta: Fenerbahçe: 3- Develi Belediyespor: 2

Develi Belediyespor, AXA Sigorta Efeler Ligi’nin üçüncü haftasında deplasmanda oynadığı maçta Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup oldu.
Develi Belediyespor, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin üçüncü haftasında deplasmanda oynadığı maçta Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Mavi beyazlılar maç sonu büyük üzüntü yaşadı.
Salon: İstanbul Burhan Felek Spor Salonu
Hakemler: Ramazan Çevik, Caner Çıldır
Fenerbahçe: Kaan Gürbüz, Mirsa Marouflakrani, Hasan Yeşilbudak, Alexandre Ferreira, Emre Vahit Savaş, İzzet Ünver, Halil İbrahim Kurt, Arda Bostan, Yacine Louatı, Hasan Şıkar, Burak Mert, Oğuzhan Tarakçı, Pavle Peric, Ahmet Tümer
Develi Belediyespor: Caner Pekşen, Ahmet Samet Baltacı, Branimir Grozdanov, Berkan Eryüz, Alperay Demirciler, İbrahim Emet, Michal Filip, Abdullah Çam, Yusuf Eken, Furkan Gök, İan İereshchenko, Onur Altınkaya, Yusuf Eken, Ali Onur Edis, Hamdi Erkan
Setler:
1.Set: 25-17
2.Set: 22-25
3.Set: 22-25
4.Set: 25-19
5.Set:15-16
Süre: 135 dakika (26, 26, 28, 28, 27)