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Efeler Ligi 4. hafta: Develi Belediyespor: 0- Cizre Belediyespor: 3

Axa Sigorta Efeler Ligi’nin 4.

Axa Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftasında Develi Belediyespor ile Cizre Belediyespor karşı karşıya geldi. Develi Şehit Murat Kocatürk Spor Salonun'da oynanan karşılaşmayı konuk Cizre Belediyespor 3-0 kazandı. Develi Belediyespor üst üste ikinci mağlubiyetini alırken ligde ise üçüncü mağlubiyetini aldı.


Salon: Develi Şehit Murat Kocatürk


Hakemler: Yavuz Akdemir, Bilal Çağlar


Develi Belediyespor: Ahmet Samet Baltacı, Furkan Gök, Ian, İbrahim Emet, Michal Filip, Abdullah Çam Alperay Demirciler, Onur Altınkaya, Caner Peksen, Berkan Eryüz, Grozdanov, Yusuf Eken


Cizre Belediyespor: Muhammed Ertuğrul, Caner Çiçekoğlu, Uriarte, Kemal Kayhan, Winkelmuller, Ivanov Semih Çelik, Andaç Kapan, Taha Erden


Setler:


1.Set: 14-25


2.Set: 22-25


3.Set: 21-25


Süre: 87 dakika (25, 32, 30)

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