Efeler Ligi 4. hafta: Develi Belediyespor: 0- Cizre Belediyespor: 3

Axa Sigorta Efeler Ligi’nin 4.
Axa Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftasında Develi Belediyespor ile Cizre Belediyespor karşı karşıya geldi. Develi Şehit Murat Kocatürk Spor Salonun'da oynanan karşılaşmayı konuk Cizre Belediyespor 3-0 kazandı. Develi Belediyespor üst üste ikinci mağlubiyetini alırken ligde ise üçüncü mağlubiyetini aldı.
Salon: Develi Şehit Murat Kocatürk
Hakemler: Yavuz Akdemir, Bilal Çağlar
Develi Belediyespor: Ahmet Samet Baltacı, Furkan Gök, Ian, İbrahim Emet, Michal Filip, Abdullah Çam Alperay Demirciler, Onur Altınkaya, Caner Peksen, Berkan Eryüz, Grozdanov, Yusuf Eken
Cizre Belediyespor: Muhammed Ertuğrul, Caner Çiçekoğlu, Uriarte, Kemal Kayhan, Winkelmuller, Ivanov Semih Çelik, Andaç Kapan, Taha Erden
Setler:
1.Set: 14-25
2.Set: 22-25
3.Set: 21-25
Süre: 87 dakika (25, 32, 30)