Efeler Ligi 6. Hafta

Develi Belediyespor evinde oynadığı maçta Altekma’yı 3-0 mağlup ederek haftalar sonra galibiyetle aldı.
Develi Belediyespor evinde oynadığı maçta Altekma'yı 3-0 mağlup ederek haftalar sonra galibiyetle aldı.
Efeler Ligi'nin 6. haftasında evinde İzmir ekibi Altekma takımını konuk eden Develi Belediyespor müsabakadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Rakibi karşısında iyi bir oyun ortaya koyarak sahadan galibiyetle ayrılan Develi Belediyespor ligdeki ikinci galibiyetini almanın sevinci yaşadı.
Salon: Şehit Murat Kocatürk Spor Salonu
Hakemler: Tuncay Kandemir, Hüseyin Okumuş
Develi Belediyespor: İbrahim Emet, Furkan Gök, İan İereshchenko, Ahmet Samet, Filip Michal, Branimir, Alperay Demirciler, Caner Pekşan, Berkan Eryüz, Abdullah Çam, Yusuf Eken, Ali Onur, Hamdi Erkan, Onur Altınkaya
Altekma: Georgi Tatarov, Ertuğrul Gazi, Souza Francisco, Kevin Saar, Emin Gök, Muzaffer Yönet, Mehmet Özbek, Umut Şahin, Kerem Yaman, Ulaş
Dokumacı, Altay Demirci, Emir Pınar, Selman Ateş, Hüseyin Şahin
Setler:
27-25 (Develi Belediyespor lehine)
28-26 (Develi Belediyespor lehine)
25-23 (Develi Belediyespor lehine)
Süre: 35-40-28 (105 dakika)