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Efeler Ligi 6. Hafta

Develi Belediyespor evinde oynadığı maçta Altekma’yı 3-0 mağlup ederek haftalar sonra galibiyetle aldı.

Develi Belediyespor evinde oynadığı maçta Altekma'yı 3-0 mağlup ederek haftalar sonra galibiyetle aldı.


Efeler Ligi'nin 6. haftasında evinde İzmir ekibi Altekma takımını konuk eden Develi Belediyespor müsabakadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Rakibi karşısında iyi bir oyun ortaya koyarak sahadan galibiyetle ayrılan Develi Belediyespor ligdeki ikinci galibiyetini almanın sevinci yaşadı.


Salon: Şehit Murat Kocatürk Spor Salonu


Hakemler: Tuncay Kandemir, Hüseyin Okumuş


Develi Belediyespor: İbrahim Emet, Furkan Gök, İan İereshchenko, Ahmet Samet, Filip Michal, Branimir, Alperay Demirciler, Caner Pekşan, Berkan Eryüz, Abdullah Çam, Yusuf Eken, Ali Onur, Hamdi Erkan, Onur Altınkaya


Altekma: Georgi Tatarov, Ertuğrul Gazi, Souza Francisco, Kevin Saar, Emin Gök, Muzaffer Yönet, Mehmet Özbek, Umut Şahin, Kerem Yaman, Ulaş


Dokumacı, Altay Demirci, Emir Pınar, Selman Ateş, Hüseyin Şahin


Setler:


27-25 (Develi Belediyespor lehine)


28-26 (Develi Belediyespor lehine)


25-23 (Develi Belediyespor lehine)


Süre: 35-40-28 (105 dakika)

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