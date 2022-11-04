Efeler Ligi 7. hafta: Develi Belediyespor: 0- Türşad: 3

Efeler Ligi'nde mücadele eden Develi Belediyespor, evinde oynadığı maçta Türşad takımına 3-0 mağlup oldu. Efeler Ligi'nin 7. haftasında evinde Bitlis ekibi Türşad'ı konuk eden Develi Belediyespor, müsabakadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Rakibi karşısında istediği oyunu sergileyemeyen Develi Belediyespor ligdeki 5. mağlubiyetini aldı

Salon: Develi Şehit Murat Kocatürk Spor Salonu

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Orhan Gül

Develi Belediyespor: Caner Pekşen, Ahmet Samet Baltacı, Branimir Grozdanov, Abdullah Çam, Berkan Eryüz, Filip Michal, İbrahim Emet, Ali Onur Edis, Furkan Gök, İan İreredhchenko, Hamdi Erkan

Türşad: Vefa Yılmaz, Ümit Demir, Saadat Bardia, Cüneyt Dağçı, Marko Vukasinovic, Rahmi Çağlar Aksoy, Hakan Polat, Mika Matheusz, İzzet Alp Akkuş

Setler:

21-25 (Türşad lehine)

21-25 (Türşad lehine)

15-25 (Türşad lehine)

Süre: 27-26-22 (75 dakika)