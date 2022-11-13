Develi Belediyespor deplasmanda oynadığı Efeler Ligi 8.
hafta maçında Spor Toto'ya 3-2 mağlup oldu.
Efeler Ligi'nin 8. haftasında Spor Toto ile Develi Belediyespor karşı karşıya geldi. Ankara Beştepe Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Develi Belediyespor 2-0 öne geçmesine rağmen rakibine 3-2 mağlup oldu ve üst üste ikinci mağlubiyetini alırken, ligdeki altıncı mağlubiyetini aldı.
Salon: Başkent Spor Salonu
Hakemler: Koray Yılmazgil, Bilal Çağlar
Spor Toto: Bozidar Vucicevic, Sercan Yüksel, Mert Sönmezgül, Çağatay Durmaz, Ali Deniz Yılmaz, Amel Dautefendic, Muhammed Kaya, Pavel Kuklinski,
Develi Belediyespor: Caner Pekşen, Ahmet Samet Baltacı, Berkan Eryüz Abdullah Çam, Filip Michal, İbrahim Emet, Yusuf Eken, Ali Onur Edis, Furkan Gök, İan İereshchenko, Hamdi Erkan
Setler:
1.Set: 21-25 (Develi Belediyespor lehine)
2.Set: 22-25 (Develi Belediyespor lehine)
3.Set: 25-20 (Spor Toto lehine)
4.Set: 25-21 (Spor Toto lehine)
5.Set: 15-12 (Spor Toto lehine)
Süre: 24-23-22-30-18 (117 dakika)