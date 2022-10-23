Efeler Ligi: Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3- Develi Belediyespor: 2

Efeler Ligi'nde mücadele eden Develi Belediyespor, deplasmanda oynadığı maçta Bursa Büyükşehir Belediyespor'a 3-2 mağlup oldu. Rakibi karşısında 2 kez öne geçen mavi beyazlılar salondan mağlup ayrılarak ligdeki dördüncü yenilgisini aldı.

Salon: Bursa Cengiz Göllü Spor Salonu

Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuka

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Halil Dolaşık, Emre Berat Fırat, Erenhan Can, Caner Ergül, Fatih Cihan, Murilo Radke, Gökhan Gökgöz, Uğur Güneş, Emre Batur, Halit Kuruluş, Metin Toy, Berk Dilmenler, Burak Çevik, Dmitri Bahov

Develi Belediyespor: Caner Pekşen, Ahmet Samet Baltacı, Grozdanov, Berkan Eryüz, Alperay Demirciler, Abdullah Çam, Michal Filip, İbrahim Emet, Yusuf Eken, Ali onur Edis, Furkan Gök, Onur Altınkaya, İan İereshchenko, Hamdi Erkan

Setler:

1.Set: 18-25 (Develi Belediyespor lehine)

2.Set: 25-20 (Bursa Büyükşehir Belediyespor lehine)

3.Set: 19-25 (Develi Belediyespor lehine)

4.Set: 25-23 (Bursa Büyükşehir Belediyespor lehine)

5.Set: 15-13 (Bursa Büyükşehir Belediyespor lehine)

Süre: 24-29-28-30-25 (2 saat 16 dakika)