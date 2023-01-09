Efeler Ligi: Develi Belediyespor: 0- Halkbank: 3

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Develi Belediyespor, ligin 14. haftasında evinde oynadığı maçta Halbank'a 3-0 mağlup oldu. Mavi beyazlılar bu mağlubiyetle üst üste sekizinci mağlubiyetini aldı.

Salon: Şehit Murat Kocatürk Spor Salonu

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Sema Kayıkçı

Develi Belediyespor: Caner Pekşen, Hamdi Erkan, Abdullah Çam, Yusuf Eken, İan İereshchenko, Berkan Eryüz, Alperay Demirciler (L), (Mehmet Susam, Ahmet Samet Baltacı

Halkbank: Doğukan Ulu, Ma'a Micah, Nicolas Brunu, Mert Matic, Abdel Aziz Nimir, Oğuzhan Doğruluk, Deniz İvgen, Aslan Eksi, Serhat Coşkun, Yiğit Gülmezoğlu, Yunus Emre Tayaz, Volkan Done

Setler:

16-25 (Halkbank lehine)

21-25 (Halkbank lehine)

13-25 (Halkbank lehine)

Süre:

23-24-20 (67 dakika)