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Efeler Ligi: Develi Belediyespor: 0- Halkbank: 3

AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Develi Belediyespor, ligin 14.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Develi Belediyespor, ligin 14. haftasında evinde oynadığı maçta Halbank'a 3-0 mağlup oldu. Mavi beyazlılar bu mağlubiyetle üst üste sekizinci mağlubiyetini aldı.


Salon: Şehit Murat Kocatürk Spor Salonu


Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Sema Kayıkçı


Develi Belediyespor: Caner Pekşen, Hamdi Erkan, Abdullah Çam, Yusuf Eken, İan İereshchenko, Berkan Eryüz, Alperay Demirciler (L), (Mehmet Susam, Ahmet Samet Baltacı


Halkbank: Doğukan Ulu, Ma'a Micah, Nicolas Brunu, Mert Matic, Abdel Aziz Nimir, Oğuzhan Doğruluk, Deniz İvgen, Aslan Eksi, Serhat Coşkun, Yiğit Gülmezoğlu, Yunus Emre Tayaz, Volkan Done


Setler:


16-25 (Halkbank lehine)


21-25 (Halkbank lehine)


13-25 (Halkbank lehine)


Süre:


23-24-20 (67 dakika)

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