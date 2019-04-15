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Efeler Ligi'ne yükselecek iki takım Kayseri'de belli olacak

Kayseri’de 19-21 Nisan tarihleri arasında oynanacak olan Türkiye Voleybol Erkekler 1.

Kayseri'de 19-21 Nisan tarihleri arasında oynanacak olan Türkiye Voleybol Erkekler 1. Lig Play-Off final grubu maçları Efelerligi'ne yükselecek iki takımı belli edecek.


Yine Kayseri'de oynanan yarı final maçlarında başarılı olan 4 takımın katılacağı final etabında Sorgun Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş ve Palandöken Belediyespor takımları mücadele edecek. Yapılacak olan müsabakalarda ilk iki sırayı alan takımlar önümüzdeki sezon Efeler Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanacak. Kayseri Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak olan karşılaşmaların tamamını spor severler ücretsiz olarak izleyebilecek. Efeler Ligi'ne yükselecek iki takımı belirleyecek Play-Off final grubu maçlarının programı şöyle:


19 Nisan Cuma


16.00 Sorgun Belediye-Palandöken Belediye


18.30 Beşiktaş-Bursa B.Belediye


20 Nisan Cumartesi


Palandöken Belediye-Beşiktaş


Bursa B.Belediye-Sorgun Belediye


21 Nisan Pazar


Bursa B.Belediye-Palandöken Belediye


Sorgun Belediye-Beşiktaş

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