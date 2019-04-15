Efeler Ligi'ne yükselecek iki takım Kayseri'de belli olacak

Kayseri'de 19-21 Nisan tarihleri arasında oynanacak olan Türkiye Voleybol Erkekler 1. Lig Play-Off final grubu maçları Efelerligi'ne yükselecek iki takımı belli edecek.

Yine Kayseri'de oynanan yarı final maçlarında başarılı olan 4 takımın katılacağı final etabında Sorgun Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş ve Palandöken Belediyespor takımları mücadele edecek. Yapılacak olan müsabakalarda ilk iki sırayı alan takımlar önümüzdeki sezon Efeler Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanacak. Kayseri Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak olan karşılaşmaların tamamını spor severler ücretsiz olarak izleyebilecek. Efeler Ligi'ne yükselecek iki takımı belirleyecek Play-Off final grubu maçlarının programı şöyle:

19 Nisan Cuma

16.00 Sorgun Belediye-Palandöken Belediye

18.30 Beşiktaş-Bursa B.Belediye

20 Nisan Cumartesi

Palandöken Belediye-Beşiktaş

Bursa B.Belediye-Sorgun Belediye

21 Nisan Pazar

Bursa B.Belediye-Palandöken Belediye

Sorgun Belediye-Beşiktaş