Efeler Ligi'ne yükselen takımlar belli oldu

Lig Erkekler Final Etabı maçları Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmalar ile sona erdi.

Müsabaka öncesi TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'ye organizasyona katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim ederken, Eskici ise Üstündağ'a Kayseri temalı tablo ve Kayseri bölgesi Uluslararası Hakemi İsmail Yıldırım'a da teşekkür plaketi takdim etti.

Pazar günü yapılan maçların ardından 8 puan ile liderlik koltuğuna Bursa Büyükşehir Belediye Spor otururken, 5 puanla Beşiktaş ikinci oldu.

Bu sonuçlarla Bursa Büyükşehir Belediye Spor ve Beşiktaş, Efeler Ligine yükselen takımlar oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını belirterek, Voleybol Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'a teşekkür etti. Efeler Ligine yükselen Bursa Büyükşehir Belediye Spor ve Beşiktaş takımlarını tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Karşılaşmaların ardından düzenlenen kupa ve madalya töreninde; Bursa BBSK takımına birincilik kupasını; TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ; madalyalarını ise; Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ve TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu verdi.

Beşiktaş'a ise ikincilik kupasını; TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş madalyalarını ise; MHGK Başkanı Aziz Yener ve Kayseri Voleybol İl Temsilcisi Halil Dicle verdi.