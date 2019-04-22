Efeler Ligine yükselen takımlar belli oldu

Lig Erkekler Final Etabı maçları Kayseri Atatürk Spor Salonunda oynanan karşılaşmalar ile sona erdi.

Final maçlarında rakiplerini yenen Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Beşiktaş takımları adını Efeler Ligine yazdırdılar. Bursa Büyükşehir Belediyespor final maçında Erzurum Palandöken Belediyespor 3-0 mağlup ederken, Beşiktaş ise Sorgun Belediyespor 3-1 mağlup ederek adlarını bir üst lige yazdırdılar.

Müsabaka öncesi TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'ye organizasyona katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'a Kayseri temalı tablo ve Kayseri bölgesi Uluslararası Hakemi İsmail Yıldırım'a da teşekkür plaketi takdim etti.

Karşılaşmaların ardından düzenlenen kupa ve madalya töreninde; Bursa Büyükşehir Belediyespor takımına birincilik kupasını; TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ; madalyalarını ise; Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ve TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu verdi.

Beşiktaş'a ise ikincilik kupasını; TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş madalyalarını ise; MHGK Başkanı Aziz Yener ve Kayseri Voleybol İl Temsilcisi Halil Dicle verdi.