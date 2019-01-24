“Eflatun Yıllar” kitabı yayınlandı

Emekli hava astsubayı, iş adamı Eflatun Saygılı'nın (74) sıra dışı hayatı kitaplaştı. Onun farklı ve bilinmeyen yönlerini ortaya çıkartan 'Eflatun Yıllar' isimli biyografik bir eser Yüzleşme Yayınevi tarafından yayımlandı.

Gazeteci-yazar Rıfat Yörük tarafından kaleme alınan 224 sayfalık eserde, fikir ve dava adamı Saygılı'nın bilinmeyen yönleri zengin anılarla süslenerek anlatılıyor. Editörlüğünü Mehtap Karakaya Yörük'ün yaptığı kitap,hayatını davasına adayan idealist insanlara ithaf edilmiş.

Adana Saimbeyli doğumlu olan ve halen İzmir'de yaşayan Saygılı,Türk Silahlı Kuvvetleri'nde olmasına rağmen hayatı mücadele, eğitim ve tebliğle geçen bir insan. Eşi de,ilahiyatçı Hatice Babacan ile birlikte ilk örtünenlerden olan ve aldığı cezalara rağmen başörtüsünü hiç açmayan ilkokul öğretmeni Emine Saygılı.

Rıfat Yörük, son eseri hakkında şu bilgileri verdi;

“İzmir Gaziemir'den 1966'da mezun olduktan sonra sırasıyla Ankara, Kayseri, Merzifon ve İzmir'de görev yapan Eflatun Saygılı'nın hayatı, 1967 yılında kendisi gibi bir astsubay olan Zekeriya İyilik'le tanışmasıyla değişmiş. Bu tarihte İslam'ın güzelliğiyle tanışan Saygılı da, emekli olana kadar onlarca kişinin hidayetine vesile olmuş.

‘Hayatımın en verimli dönemini Kayseri'de geçirdim' diyen Saygılı, Erkilet 12. Hava Ulaştırma Komutanlığı'nda görev yaptığı 5 yıllık süreçte (1976-1981) Kayseri ovasında etkin bir rüzgâr estirmiş. Öyle ki o dönemde milliyetçi-muhafazakar camiada onu tanımayan/duymayan kalmamış. Zira meşhur Kayseri oturmalarına, arabaşı buluşmalarına, bağ sohbetlerine katılıp her kesime ulaşmayı başarmış. Hatta bazı İslam alimleri ve hocaların daveti üzerine onlarla münazaralarda bile bulunmuş.

Kayseri'de 50 civarında güzel insanla güven, kardeşlik, eğitim ve dostluğa dayalı kalıcı bir beraberlik kurmuş, onların Kur'an'la tanışmalarına ve tevhidi anlamalarına vesile olmuş. Bu kişiler arasında tıp doktorları Prof. Dr. Nihat Bengisu ve Prof. Dr. Mustafa Şenol, İlahiyatçılar Prof. Dr. Şefaattin Severcan, Hüseyin Bülbül ve Abdülhamit Bayırbaş gibi tanınmış isimler de var.

Kayseri'de kaldığı süreçte başta esnaf olmak üzere tanıdıklarının çocuklarını bir yere çırak vererek ya da bir şey sattırarak yetiştirdiklerini ve hayatı öğrettiklerini görerek bunu oğlu Bilal üzerinde uygulamaya başlamış. Yaşı henüz tek hanelerde iken kendisine verdiği bir kutu sakız ile ticaret hayatına atılmasını sağlamış. Ticareti Kayseri'de öğrenmeye başlayan Bilal Saygılı, halen babasının kurup kendisine devrettiği Türkiye'nin en büyük beş rulman firmasından biri olan İzmir'deki Saygılı Rulman'ın Yönetim Kurulu Başkanı.”

Bilal Saygılı da, Kayseri'de geçen çocukluğu hakkında şunları belirtti;

“Babamın görevi dolayısıyla çocukluğumda çeşitli Anadolu şehirlerinde bulunmam bana çok şey kazandırdı. Zira Anadolu gerçeği Türkiye'nin temel gerçeğidir. Anadolu kültürü alamayan bir insan ne tam bir girişimci ne tam bir yönetici ne de tam bir fikir adamı olabilir. Tıpkı Ahilik prensipleri gibi dürüst, erdemli, ahlaklı, çalışkan olmayı, saflığı ve temizliği ben Anadolu'dan öğrendim. Kayseri'deyken sabahleyin erkenden işine giden bir esnafı ve yetiştirmeye çalıştığı çocuğunu, Merzifon'da arazisinin derdinde olan bir çiftçiyi, Ankara'nın köylerinde insanların çok az kazanmalarına rağmen şükretmelerini görerek Anadolu'yu ve Anadolu insanını yakinen tanıdım. O kokuyu koklayarak, o dokuya dokunarak kendimi geliştirdim. Nitekim İzmir'de yaşıyorum ama Anadolu'ya çeşitli vesilelerle gittiğim zaman bana ‘Kayserili misin, Konyalı mısın?' diye soruyorlar.

Anadolu'nun zengin mozaiğini ve kültürünü tanımam ticari hayatımı geliştirmemi, yurtdışına gittiğimde oranın kültürüne çabuk aşina olmamı ve halkıyla kolay diyalog kurabilmemi sağladı.”

İlginç hayatı kitaplaştırılan Eflatun Saygılı, halen çeşitli şehir ve ilçelerde konferanslar veriyor, televizyon ve radyolarda görüşlerini açıklıyor, makaleler kaleme alıyor.