Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube'de Kağıt Telkari Kursu devam ediyor

Eğitim, Kültür ve Gençlik Merkezi'ndeki kursu Eğitim-Bir-Sen Kayseri 1 Nolu Şube Kadın Komisyonu Başkanı Nilgün Serim, Başkan Yardımcıları; Ayşe Taşçı, Esra Haykır, Canan Daşdelen, Zekiye Taşar, Zeynep Betül Özmen, Şükriye Özkan düzenledi.

Katılımın yoğun olduğu, ilginin daha da arttığı kursta bayan üyeler ve çocukları; hayvan figürlerinden kitap ayıraçları ve çiçek desenlerinden tablo süslemeleri yaparak keyifli anlar geçirdiler.

Kağıt Telkari; İnce şeritler halinde kesilmiş renkli kâğıtları kıvırarak hazırlanan şekillerin birleşmesinden oluşan desenlerin hayat bulduğu bir el sanatıdır. Kursiyerler sanatın özel tekniklerini öğrendiklerinde, hayallerindeki birçok deseni yapma şansına sahip oluyor. Yapılan desenler; tablo ve tepsi süslemesi, takı, kitap ayıracı gibi daha birçok süslemede kullanılıyor.