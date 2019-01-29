Eğitim Bir Sen Heyeti Pakistan'daki Yetimlerle Buluştu

Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, Eğitim Bir Sen Genel Merkezi ve İHH işbirliği ile yürütülen “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var” projesi kapsamında Pakistan'a gitti.

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Aydın Kalkan, “Pakistan Türkiye'yi kardeş bilen bir ülkedir. Türkiye sevgisini her ortamda görmek mümkündür. Eğitim Bir Sen olarak paydaş olduğumuz Yetim projesinin ne derece önemli olduğunu gördük. Haripur'daki Yetimlerin olduğu koleji ziyaret ettik. Oyunlar oynadık. Ağaç diktik. Onların yüzündeki gülümsemeye eşlik etmeye çalıştık” ifadelerini kullandı.

Kalkan, “Hindukuş Dağlarının Eteğindeki Keşmir Muzafferabad Rara Kolejini ziyaret ettik. Pakistan'da yetimlerin sayısı oldukça fazla. Fakat yetimlerle ilgili İHH ve Hubeyb Vakfı ortaklaşa çok önemli çalışmalar yürütmektedir. Heyet Olarak Büyükelçi Hemşehrimiz Mustafa Yurdakul'u ziyaret ederek istişarede bulunduk. Büyükelçi bizleri Pakistan'daki durumla ilgili bilgilendirdi. Kendileri ile sendika olarak nasıl projeler yapabileceğimiz konusunda istişarelerde bulunduk. Türkiye sadece Türkiye değildir. Türkiye'nin geleceği Pakistan'daki yetimlerin de geleceğidir, bunu gördük ve daha fazla çalışmamız gerektiğinin farkına bir kez daha vardık” dedi.