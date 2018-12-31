Eğitim Bir Sen, İncesu İş Yeri Temsilcileri Toplantısı Yapıldı

Bu çerçevede Eğitim Bir Sen İncesu Temsilciliği ilçedeki okullarda görev yapan iş yeri temsilcileri ile bir araya gelindi.

İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol'un konuk olarak katıldığı toplantı eğitim çalışanlarının talep ve şikayetlerinin konuşulduğu bir program halinde farklı oturumlarda devam etti. Eğitim bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, iş yeri temsilcilerine şu açıklamalarda bulundu;

"Bilindiği üzere son dört yılda yüzlerce etkinliğe hep birlikte imza attık. Sendika şubemiz kirada hizmetlerini yürütürken şu anda Şube Yönetim Merkezi ve Eğitim Gençlik ve Kültür Merkezi olarak sizlerin mülkü olan iki adet mülkü sendikamıza kazandırdık. Son dört yılda 6 bin 296 olan üye sayımızı 9 bin 800'ün üzerine çıkardık, 10 bin üye sınırına dayandık. 3 bin 500 yeni üye yazdık, yazdınız, emek veren ilçe temsilcilerimize, siz değerli iş yeri temsilcilerimize ve tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Teşkilatımızla iş yeri temsilcileri ve okul müdürleri buluşmaları çerçevesinde her yıl bir araya geliyoruz. Bu yıl da iş yeri temsilcileri istişare toplantımızı İncesu'dan başlatıyoruz. İncesu teşkilatımıza, ilçe temsilcimiz Atilla Bülbül başkanıma, yönetimine ve tüm üyelerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. İş yeri temsilcilerimiz Eğitim Bir Sen teşkilatı için çok önemlidir. Sizler bizim elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımızsınız. Sizlerin iş yerlerindeki tavrınız, üyelerimizin her türlü istek ve problemlerinin çözümünde etkili olmanız, öğretmenler odasının gündemini belirlemeniz bizler için çok önemlidir.”

İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol ise "İncesu'da elimizin değmediği okul kalmamıştır, okullarımızın ve eğitim çalışanlarının tüm taleplerini imkanlar ölçüsünde karşılamaya çalışıyoruz, Eğitim Bir Sen'in çalışmalarını ilgiyle takip ediyoruz, birlikte çok güzel çalışmalar yapacağız" ifadelerini kullandı. İncesu Temsilcisi Atilla Bülbül, programa katılanlara teşekkür ederek; "Eğitim Bir Sen İncesu'da çok daha kaliteli hizmetler yapacaktır. Belediye Başkanımız Zekeriya Karayol'a, EBS Kayseri 1 Nolu Şube Başkan'ı Aydın Kalkan'a ve yönetim kurula, iş yeri temsilcilerine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.