Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Mayıs Ayı İl Divan Toplantısı Yapıldı

Mayıs ayı il divan toplantısına Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, şube yönetim kurulu üyeleri, ilçe temsilcileri, denetleme ve disiplin kurulu başkanları, kadın komisyonu ve genç Memur Sen başkanı katıldı. İl divan toplantısında şube Başkanı Aydın kalkan açıklamalarda bulundu.

GENÇLİK EN BÜYÜK SERMAYEMİZDİR.

Aydın Kalkan, "Milli Mücadelenin 100 yılında ecdadımızın kahramanlıklarını ve mücadelesini bir kez daha yad ediyor, manevi huzurlarında saygıyla eğiliyoruz. Milletimiz emperyalist güçlere karşı kuruluş ve kurtuluş mücadelesi vermiştir. 19 Mayıs, gençlerin gelecek tasavvurunda ne kadar önemli olduğunun simgesidir. Gençler zihnen, bedenen medeniyet köklerimizin birikimi ile geleceğe yön verecek kişilerdir.

Milli Mücadele yıllarında lise öğrencileri dahil ülkenin tüm gençleri vatan ve bağımsızlık yolunda tereddüt etmeden yola koyulmuştur. Bu vesileyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

EĞİTİM BİR SEN BÜYÜYEREK YOLUNA DEVAM ETMEKTEDİR.

Aydın Kalkan, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: "

Eğitim bir Sen özlük ve özgürlük mücadelesinin merkezi durumundadır. Teşkilat olarak büyümeye, etkimizi ve yetkimizi üyelerimizin ve ülkemizin geleceği için kullanmaya devam ediyoruz. Eğitim Bir Sen tüm teşkilatıyla eğitim kalitesinin artması için, şehrimizin başarısı, öğrencilerimizin geleceğe hazırlanması için Bir Bilenle Bilge Nesil projesi gibi prestij projeleri yapmaya devam edecektir.

Yeni Eğitim Modeli açıklandı, süreç içerisinde yeni eğitim modelinin uygulanabilirliği ortaya çıkacaktır. Beklentimiz, sık değişen modeller yerine daha uygulanabilir ve geliştirilen küçük müdahalelerle olgunlaştırılan sistemlerin inşa edilmesidir. Bu anlamda Mayıs ayı il divan toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum."