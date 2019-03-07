Eğitim-Bir-Sen Kayseri 1 Nolu Şube'de kağıt telkari kursu

Eğitim-Bir-Sen Kayseri 1 Nolu Şube Kadın Komisyonu bayan üye ve çocukları ile Kağıt Telkari kursunu gerçekleştirmek üzere Eğitim,Kültür ve Gençlik Merkezi'nde bir araya geldi.

Kursu Eğitim-Bir-Sen Kayseri 1 Nolu Şube Kadın Komisyonu Başkanı Nilgün Serim, Başkan Yardımcıları; Ayşe Taşçı, Esra Haykır, Canan Daşdelen, Zekiye Taşar, Zeynep Betül Özmen, Şükriye Özkan düzenledi. Kursa üye ve çocuklarının yoğun ilgisi görüldü. Üyeler ve çocukları keyifli anlar geçirdi. Kadın Komisyonu Başkanı ve Yardımcıları, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan'ın "Aydınlar Batı ve Biz" ve "Mirası Kuşanmak" adlı kitap içeriği ile ilgili bilgi paylaşımında bulundular.