Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan: “2020-2021'in toplu sözleşme masasının, yetkili sendikası olarak 81 ilde komisyonlarımızı kurduk”

Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan 2020-2021 dönemi toplu sözleşme masasında oluşturdukları komisyonlarla şikayetlerini genel merkeze sunacaklarını belirterek, “2020-2021'in toplu sözleşme masasının, yetkili sendikası olarak 81 ilde komisyonlarımızı kurduk” dedi.

Komisyon toplantısına, Eğitim Bir-Sen Kayseri şube yönetimi ve üyeleri katıldı. Toplantıda, oluşturulan komisyonlar sunacakları raporları hazırlamak için bilgi paylaşımında bulundular. Türkiye'nin bütün ilerinde oluşturulan komisyonlarda, madde madde yazılacak olan sıkıntıların Eğitim Bir-Sen aracılığıyla kamu işveren heyetine gönderileceğini belirten Aydın Kalkan, “2020-2021'in toplu sözleşme masasının, yetkili sendikası olarak 81 ilde komisyonlarımızı kurduk. Öğretmenler komisyonumuz, yöneticiler komisyonumuz, kadınlar komisyonumuz, engeliler komisyonumuz ve idari hizmetler sınıfı komisyonlarımızı bugün çalıştırıyoruz. Komisyonlarımız, öne çıkan sorunlarını ve sıkıntılarını madde madde yazacaklar, daha sonra 81 ilde yazılan bu sorunlar Ankara genel merkezimize gidecek ve orada da öne çıkan sorunlar birleştirilerek Ağustos ayında toplu sözleşme masasına eğitim iş kurumu sorunları olarak o masada görüşülmeye gidecek. Bugün, o etkinliğimizi tamamlıyoruz. Bu masada da, kamu iş veren heyetinin Eğitim Bir-Sen tarafından kendisine iletilen sorun ve sıkıntılara çözüm bulması ve mutlaka sorunlarımızın çözülmesini arzu ediyoruz” ifadelerinde bulundu.