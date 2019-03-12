Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Kalkan, "İstiklal Marşı'nı ve Akif'i iyi anlamalıyız"

Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle yaptığı açıklamasında, "Asım'ın Nesli olarak, İstiklal Marşı'nı ve Akif'i iyi anlamalı, istiklal meşalesini bilgiyle, ilimle, eğitimle, erdem ve güzel ahlakla, başarıyla canlandırmalıyız" dedi.

Aydın Kalkan, "İstiklal Marşı, işgalci devletlere karşı meydan okuma, milletimizin emperyalistlere verdiği muhtıranın destansı anlatımı, millî mutabakat metnidir.

12 Mart 1921'de TBMM tarafından millî marş olarak kabul edilen İstiklal Marşı, inancı, umudu, cesareti, amaçları, his dünyası ile doğrudan milletin ruh, kimlik ve karakterini ifade etmekte; sancak, ocak, millet, hilal, hak, hakka tapmak, hür yaşamak, iman, medeniyet, ata, cennet vatan, şüheda, vatan, ruh, mabet, namahrem, ezan, şehadet, ebedî, vecd, secde, arş, helal, izmihlal, istiklal gibi kelimelere yüklenen derin, aşkın anlamlarla, adeta maddi manevi dayanakları ile varoluşumuzu ilmek ilmek, motif motif dokumaktadır. Bu dokumayla ruh haritamızı, millet kimliğimizi, millî duruş ve duygularımızı en yalın, en özet ifade eden bu marş, sadece bir dönemin değil, dünden yarına milletimizin tarihî varoluş, öncül ilke ve iddialarını da içermektedir" dedi.

"Mehmet Akif Ersoy, Çanakkale Destanı ve İstiklal Marşı başta olmak üzere, birçok şiirinde bu neslin ruh dünyasını ateşli bir maneviyatla harekete geçirmiştir. Bu anlamda, İstiklal Marşı, en imkânsız şartlarda bile ölümüne bir silkinmenin ve mücadele azmiyle canlanan tarihsel ruh ve benliğin zulme, emperyalizme, esarete karşı koyma inancının, kararlılığının ifadesidir. İstiklal Marşı, imanın, inanç kardeşliğinin haksızlığa, esarete, tahakküme boyun eğmeyecek, teslim olmayacak birlik ve direniş yemini, bir yeniden kıyamın, kurtuluşun, kuruluşun en geniş mutabakat metni, destansı bir varoluş manifestosudur." diyen Kalkan, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Akif'in, ‘Allah bir daha yazdırmasın' dediği İstiklal Marşı, kâğıda kalemle değil, bütün dünya emperyalistlerine karşı verilmiş istiklal mücadelesini diri, dirençli kılan ruhla, kanla yazılmış, tarih tarafından tescil edilmiştir. Bu ölümüne var olma kararlılığında olan ruhtur bizi canlı, diri tutan.

Akif'in ateşten kelimelerle maşeri vicdanı kurtuluş mücadelesi için tutuşturmaya çalıştığı, bunun için ruhunu millet ruhuyla bütünleştirerek canhıraş şekilde çırpınarak, ancak ‘korkma'ksızın haykırdığı bu marş, medeniyetimizin ana damarlarından ve ruh kökünden beslenmiştir. Güncelliğini, canlılığını yitirmeyen ifadeler içimize işleyerek, içimizi işleyerek millî fikir ve idealimizin asıl yönünü işaret etmektedir.

Eğitim-Bir-Sen olarak, iman ilkemizi, hürriyet ülkümüzü hep canlı tutan, tutacak olan İstiklal Marşımızın, millî mutabakat ve misakımızın öneminin farkındayız. İstiklal harbinde ne ölçüde hayati olduğunu kavradığımız bu duygu, düşünce ve aidiyetin önemini, 15 Temmuz darbe ve işgal girişimine karşı verilen millî direnişte bir kez daha idrak ettik.

Asım'ın Nesli olarak, İstiklal Marşı'nı ve Akif'i iyi anlamalı, istiklal meşalesini bilgiyle, ilimle, eğitimle, erdem ve güzel ahlakla, başarıyla canlandırmalıyız.

İstiklal Marşı'nın Meclis'te millî marş olarak kabul edilişinin 98. yılında, Millî Mücadele şehitlerimizi ve Millî Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle yâd ediyoruz."