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Eğitim Bir-Sen Kayseri Şubesi üyeleri piknikte stres attı

Eğitim Bir-Sen Kayseri Şubesi üyeleri, düzenlenen piknik ile stres attı.


Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanlığı tarafından düzenlenen piknikte, sendika üyeleri aileleri ile beraber katılarak, eğlenceli anlar geçirdi. Şube Başkanı Aydın Kalkan, çocuklara çeşitli hediyeler dağıtırken, halat çekme oyunu da oynadı.


Fuar Kültür Parkı'nda düzenlenen piknik hakkında bilgiler veren Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, “Eğitim Bir-Sen ailesi olarak yılsonu etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımız ve öğretmen arkadaşlarımız eğitim öğretim döneminde yoruldular. Bu etkinliğimizi geleneksel hale getireceğiz. Her yıl devam edeceğiz. Öğretmen arkadaşlarımızda bugün aileleri ile beraber geldiler. Burada beden eğitimi öğretmenlerimiz ve Genç Memur-Sen'deki arkadaşlarımız çocuklarla ve büyüklerle ilgili yarışmalar düzenlediler. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının yorgunluğunu böylece atmış olduk. Öğle yemeğimizi de hep beraber yiyip oyunlarımıza devam edeceğiz. Tüm eğitim çalışanlarımıza, memurlarımız, hizmetlilerimiz ile büyük bir katılımla bu etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

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