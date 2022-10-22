Eğitim Bir-Sen'de seçim heyecanı başladı

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube'de 7. Olağan Genel Kurul başladı.

Düzenlenen genel kurula AK parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Mevcut Başkanı Aydın Kalkan, protokol üyeleri ve sendika yöneticileri ile üyeleri katıldı.

Kalkan'dan duygusal konuşma

Programın açılış konuşmasını yapan Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Mevcut Başkanı Aydın Kalkan, “Eğitim Bir Sen gibi güzide bir kuruluşta 2002-2005 Melikgazi ilçe temsilciliği, 2005-2008 yönetim Kurulu üyeliği, 2008-2022 14 yıl başkanlık yaptığım. Sizlerin verdiği emaneti 14 yıldır gururla taşıma şerefine nail olduğum için yüce Mevla'ya ne kadar hamd etsem azdır. Bu süreç zarfında ‘Umut bir tohumsa kefen zarında gün olur fışkırır bir orman olur' felsefesi ile yönetim kurulunda görev alan arkadaşlarımızla sizden aldığımız emanetin sorumluluğunu bilerek elimizden geleni yapmaya çalıştık. Yetki alma sürecinde bir üye var denildiğinde Sarız'ın Damızlığına Yahyalı'nın Ulupınar'ına giderek üye yazımını gerçekleştirdik. Bu süreçte rahmetli Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan hocamızın manevi rehberliği başta olmak üzere beraber görev yapmaktan onur duyduğum Memur Sen Onursal Genel Başkanımız Ahmet Gündoğdu ya, Memur Sen ve Eğitim Bir Sen Genel Başkanımız Ali Yalçın'a, 14 yıl boyunca beraber çalıştığımız çok değerli genel başkan yardımcılarımıza, yol gösterici liderlikleri için teşekkür ediyorum. Yine bu süre zarfında yönetim kurulunda omuz omuza yürüdüğüm beraber çalıştığım dostlarıma, ilçe temsilcilerimize, İlçe yönetimlerimize, kadın komisyonlarında birlikte yürüdüğümüz komisyon üyelerimize, uç beylerimiz iş yeri temsilcilerimize, eğitim Bir sene üye olup yetkiyi almamızda bize destek olan tüm üyelerimize yürekten teşekkür ediyorum. Yapılacak olan 7 olağan genel kurulda sendika başkanlık görevini, bu bayrağı daha da yukarıya taşıyacağına inandığım dava arkadaşlarımıza emanet edeceğim. İnşallah başkanlık görevim süresince bilmeden de olsa kırdığım, üzdüğüm, bütün dostlarımdan bizleri bu kutsal göreve layık gören tüm gönül dostlarımdan haklarını helal etmelerini istiyorum. Hakkınızı helal edin” dedi.

Başkan Adayı Mehmet Emin Aslantürk ise, seçilirlerse layık olmak için çalışmalarına devam edeceklerini söyleyrek, “Bugün 7. Olağan Kongremizi gerçekleştiriyoruz. Büyük bir coşku ve katılım söz konusu. Kongremizi şereflendiren bütün delegasyonumuza ve misafirlerimize ben çok teşekkür ediyorum. Bizim temennimiz, kongremizin büyük bir coşku içerisinde samimi bir şekilde birlik ve beraberlik süreci içerisinde tamamlanması. Çalışmalarımızı da biz bu anlamda seçim sürecinde bu yönde yaptık. Vizyoner bir ekiple yola çıktık. İnşallah kongremizin sonucunda delegasyonun teveccühü ile bizden yana bir tavır ortaya konulursa biz de layık olmak için önümüzdeki 4 yıllık süreçte sendikamızı bir adım daha ileriye götürmenin gayreti içerisinde olacağız. Bu yönde çalışmalarımız olacak. Ben 2 dönemdir teşkilattan sorumlu başkan yardımcılığı görevindeydim. Ben eski dönemde beraber çalıştığımız arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, “Burada her şeyden önce nezih bir ortam var. Gerçekten bir Müslüman'a, eğitimciye yakışır bir anlayış içerisinde yapılan böyle bir kongrenin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” derken, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da, yapılacak kongrenin ve sonuçlarının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube 7. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık için Mehmet Emin Aslantürk ve Gökhan Orak aday oldu.