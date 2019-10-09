Eğitim Bir-Sen'den Başkan Büyükkılıç'a nezaket ziyareti

Memduh Büyükkılç'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Kalkan, Kayseri'de eğitimcilerin bazı taleplerinin bulunduğunu özellikle ulaşım anlamında eğitim çalışanlarının Büyükşehir Belediyesinden bazı talepte bulunduklarını ifade etti. Aydın Kalkan açıklamasında bilindiği üzere eğitimcilerimiz Uzak mahallelere ve ilçelere gidiş-geliş yapmakta, zaman zaman hem ücret hem de sefer planlamaları ile alakalı sıkıntılar yaşamaktadır. Büyükşehir Belediye başkanımız sayın Memduh Büyükkılıç sürekli eğitimcilerin yanında yer almaktadır. Biz de başkanımızla bu sıkıntıları paylaştık” ifadelerini kullandı.

Kalkan, “Kayseri eğitiminin nitelik anlamında daha yüksekleri görebilmesi için belediye imkânlarının çocuklarımıza ve eğitimcilerimize daha rahat ulaşmasını konuştuk. Başkanımızın ilgi ve destekleri için teşekkür ediyoruz” dedi.

Ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise, eğitiminin daha nitelikli hale gelebilmesi için ellerinden gelen bütün kolaylığı sağlamaya çalıştıklarını, bu anlamda istişarenin önemli olduğunu ifade etti.

Ziyarette Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanvekili Abdullah Karabulut, Başkan Yardımcıları Mehmet Emin Aslantürk, Hacı Sarı, Latif Küçük, Ahmet Kucur ve Bayındır Memur Sen Kayseri Şube Başkanı Ragıp Akkurt da hazır bulundu.