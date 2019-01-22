Eğitim-Bir-Sen'liler Erciyes Kayak Merkezi'nde buluştu

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Eğitim-Bir-Sen Kayseri 1 no'lu Şube Başkanı Aydın Kalkan, “Eğitimcilerimiz bir dönem gayretle fedakarlıkla çalıştılar. Ülkemizin gelecek inşasında işlerini en iyi yaparak görev üstlendiler. Bizde eğitimcilerimize yönelik bir Erciyes buluşmasını düzenledik. İnşallah her yıl Yarıyıl tatilinde tüm üyelerimize yönelik bu etkinliği yapmak istiyoruz” dedi.

Başkan Kalkan açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

“Öğretmenlerimiz ve idari personelimiz gerçekten şehrimizin ve çocuklarımızın geleceği için çok özverili bir şekilde çalışıyorlar Bu tür etkinlikler yaparak onların moral ve motivasyonunu yükseltmek istiyoruz. Erciyes Buluşmamızda üyelerimize sucuk ekmek ikramı yaptık. Eğitimciler aileleri ile birlikte kayak yaptılar, kızağa, teleferiğe bindiler. Doğa harikası Erciyes'imizin doğa güzelliklerini gezme görme imkanı buldular. Davetimize icabet eden tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz. Bu etkinliğimizi her yıl yarıyıl tatilinde düzenlemek istiyoruz. Erciyes'imizin bu güzelliklere kavuşmasında emeği geçen özellikle bizleri ağırlayan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı'ya teşekkür ediyoruz.”