Eğitim için el ele

Köşk Mahallesi'ne Hayırseverlerimizden Osman Ulubaş tarafından yapılan ilkokul ve anaokulunun yanına Büyükşehir Belediyesi de spor salonu yaptırıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrimizdeki hayırseverlik kültürünün Kayseri'nin en önemli özelliklerinden olduğunu söyledi. Hayırseverlerimizin özellikle geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitimine çok önemli katkıda bulunduklarını dile getiren Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin de yaptıkları yatırımlarla hayırseverler şehrinin hayırsever kurumları olduğunu kaydetti.

Bu kapsamda Köşk Mahallesi'ne spor salonu yapımına başladıklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, “Köşk Mahallesi'nde belirlediğimiz eğitim alanına Hayırseverlerimizden Osman Ulubaş'ın yaptırmakta olduğu 24 derslikli Osman Ulubaş İlkokulu ile 8 derslikli Anaokulu'nun yanında spor salonu yaptırıyoruz. Toplam inşaat alanı 880 metrekare olan spor salonunun yapımı hızla devam ediyor. İçerisinde 90 kişilik tribünü de bulunacak olan spor salonunu en kısa sürede tamamlayarak çocuklarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, eğitim yatırımlarının artarak devam edeceğini, geleceğimiz olan çocuklarımız için yatırımlarda hız kesmeyeceklerini kaydetti.