Eğitim ve Öğretime Verilen Arada Hayalindeki Kitabı Yazdı

sınıf öğrencisi Cansu Türkmen, öğretmenlerinin de desteği ile koronavirüs tedbirleri çerçevesinde eğitim ve öğretime verilen arada hayali olan hikaye kitabını tamamladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle başlayan uzaktan eğitimde, hayalindeki kitabı çıkarmak için fırsat bulan Ertuğrul Taciroğlu Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Cansu Türkmen 'Kapının Ardı' isimli kitabını çıkarmanın heyecanını yaşadı.

Ertuğrul Taciroğlu Ortaokulu öğretmenlerinin de desteği ile eğitime verilen arada kitap yazmak için zaman bulduğunu ifade eden Cansu Türkmen, "Bu kitap benim sürekli hayalimdi. Öğretmenlerimin desteği ile yazmaya başladım. Konusu macera ve kurgu. Ana karakteri benim gibi bir kız çocuğu. Yazımı ve basımı 3 ay kadar sürdü" dedi.

Emekli polis baba Ali Türkmen, "Güzel bir kitap yazdı. Yazmak için çok uğraştı. Başarılarının devamını diliyorum" ifadesinde bulundu.

Şehit Ertuğrul Taciroğlu Ortaokulu Müdürü Kemal Öztür ise, "Pandemi sürecinde öğrencilerimizin uzaktan eğitimde boş zamanların değerlendirerek böyle bir kitap basması mutluluk verici. Öğretmenlerimizin desteği ile yazarlık için önemli bir adım attı. Başarılarının devamını diliyorum. İl Milli Eğitim Müdürümüzü de ziyaret ettik. Onların desteği ile öğrencimizin daha iyi yerlere geleceğini ümit ediyoruz" diye konuştu.

Cansu Türkmen, çıkardığı ilk kitabını Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu ile İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven'e hediye etti.