Eğitime Melikgazi Desteği

Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak sağlık, eğitim, emniyet ve spor hizmetlerine olduğu gibi Mili eğitimin gerçekleştireceği hizmetlere de destek ve yardımcı olduklarını bu amaç ile birçok bina ve arsa tahsis ettiklerini söyledi.

Eğitime sözde değil, özde hizmet ve yatırımda bulunduklarını belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “2018 yılı içerisinde Melikgazi ilçede yer alan 14 okulda öğretmenler Odası yenilemesi, 11 okulda dış cephe boyası, 6 okulda dış yalıtım, 9 okulda WC yenileme ve 9 okulda da engelli rampası yapılarak hizmete sunuldu. Belediye olarak kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan yatırım ve hizmetler ilçemizin eğitime ve gelişimine katkı sağlamaktadır. Nitekim yapılan genel sınavlarda, bilgi yarışmalarında ve proje yarışmalarında artık Kayseri ilk sıralarda yer almaktadır. Bu belediyelerin eğitime sağladığı desteklerin bir sonucudur" dedi.

Melikgazi İlçesinde eğitime yapılan yatırımların 2019 yılında Kayseri ilçelerinde de gerçekleştirileceğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, eğitime, sağlığa ve emniyete verilen hizmet ve desteklerin artırılarak devam edeceğini sözlerine ekledi.