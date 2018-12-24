Eğitimin her kademesinde Bilim Merkezi var

Kayseri Bilim Merkezi mevcut donanımı, bilimsel ve teknolojik altyapı imkanları ile 7'den 70'e tüm kesimlerin bilimsel süreçler hakkında bilgi edinmelerini, yetkinlik kazanmalarını, akademik başarılarının yanı sıra bilime olan ilgilerinin artırılmasını sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda geleceğin öğretmen adayları olan Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliklere katıldılar. Öğretmen adayları bu sayede okul dışı öğrenme ortamları ve burada gerçekleştirilen etkinliklere aktif katılım sağlayarak mesleki becerilerini geliştirme imkanına sahip oluyorlar. Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile ortaklaşa gerçekleştirilen uygulamaya 2018 yılında toplam 50 öğretmen adayı katılım sağladı.

Uygulamaya katılan Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği öğrencileri, Kayseri Bilim Merkezi'nde katıldıkları etkinliklerin gelecekleri açısından önemli faydalar sağladığını belirttiler.