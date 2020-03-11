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Eğitin Bir Sen sınıf öğretmenleri için imza kampanyası başlattı

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan "Sınıf öğretmenleri ile branş öğretmenleri aynı işi yapmalarına rağmen branş öğretmenleri haftalık 15 saat zorunlu derse girerken sınıf öğretmenleri 18 saat maaş karşılığı derse girmektedir" dedi.

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan "Sınıf öğretmenleri ile branş öğretmenleri aynı işi yapmalarına rağmen branş öğretmenleri haftalık 15 saat zorunlu derse girerken sınıf öğretmenleri 18 saat maaş karşılığı derse girmektedir" dedi.


Aydın Kalkan, "Fakat yıllardır bu adaletsizliğin giderilmesi için girişimlerde bulunmamıza rağmen Bakanlık bu konuda eğitimciler arasında iş barışını bozan bu uygulamayla ilgili bir adım atmadı. Öğretmenler arasındaki bu tür farklılıklar adalet duygusunu ve hakkaniyet anlayışını zedelemektedir, ifadelerini kullandı.


Aydın Kalan, "Tüm Türkiye'de Eğitim Bir Sen olarak imza kampanyası başlatıyoruz. Tüm öğretmenlerin ayırt edilmeden 15 saat maaş karşılığı derse girmesi için imza kampanyamız başlamıştır. Tüm öğretmenlerimiz eğitim çalışanlarının arasında farklı bir uygulama olmaması konusunda hemfikir. Artık Milli Eğitim Bakanlığı sorunları ötelememelidir.


Toplanan imzalar Eğitim Bir Sen Genel Merkezinde birleştirilerek Milli Eğitim Bakanlığına iletilecek."

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