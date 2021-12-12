Egle Sventoraite 30 sayı ile oynadı

Bellona Kayseri Basketbol'un galibiyeti ile sonuçlanan Elazığ İl Özel İdarespor karşılaşmasında, takımın en skorer oyuncusu 30 sayı ile oynayan Egle Sventoraite oldu.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol, deplasmanda Elazığ İl Özel İdarespor'u 92-75 mağlup etti. Baştan sonra büyük mücadeleye sahne zorlu karşılaşmada rakibini 17 sayı farkla yenen sarı kırmızılı takımda 30 sayı üreten Litvanyalı oyuncu Egle Sventoraite oldu. Takımın en skorer ismi olan Litvanyalı oyuncuyu 16 sayı ile Brooque Willams, 14 sayı ile Farhiya Abdi ve 11 sayı ile Destiny Slocum takip etti. Egle Sventoraite, ligde oynadığı 8 maçta tam 142 sayı üretti.