Eğlence ve Macera, Kral Şakir ile Devam Ediyor

Kral Şakir karakterinin çizeri karikatürist Varol Yaşaroğlu, gerçekleşecek olan etkinlikte çok satanlar listelerinde yer alan Kral Şakir kitap serisini imzalamak için minik hayranları ile Meysu Outlet'te bir araya geliyor.

5 Mayıs Pazar günü saat 15.00'de Vizyon Kitabevi katkılarıyla düzenlenecek olan bu eğlenceli etkinlik için tüm çocukları Meysu Outlet 'e bekliyoruz.

Yönetimi JLL tarafından yapılan, Gülsan Gıda San ve Tic Aş yatırımı olan Meysu Outlet AVM, eğlence ve sürprizlerle dolu etkinlik ve kampanyalarını sürdürmeye devam ediyor.