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Eğlenceli atölye çalışmaları Meysu Outlet'te

Minik ziyaretçiler, Meysu Outlet’te gerçekleşecek olan atölye çalışmaları ile eğlenceli bir hafta sonu yaşama fırsatı yakalayacak.

Minik ziyaretçiler, Meysu Outlet'te gerçekleşecek olan atölye çalışmaları ile eğlenceli bir hafta sonu yaşama fırsatı yakalayacak.


29-30 Aralık 2018 tarihleri arasında 14:00-17:00 saatleri arasında gerçekleşecek olan etkinlikte Kar Küresi ve Eldiven Yapım Atölyesi çalışmaları ile minik ziyaretçiler eğlenirken öğrenecek ve hem de el becerilerini geliştirebilecek.


Yönetim ve kiralaması JLL tarafından yapılan, Gülsan Gıda ve Ticaret AŞ yatırımı olan Meysu Outlet AVM etkinlik ve kampanyalarını sürdürmeye devam ediyor.

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