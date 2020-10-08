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Ekim ayı voleybol hakem ve gözlemcisi toplantısı online yapıldı

Covid-19 Pandemi nedeni ile Kayseri’de Ekim ayı Hakem ve Gözlemci toplantısı online olarak yapıldı.

Covid-19 Pandemi nedeni ile Kayseri'de Ekim ayı Hakem ve Gözlemci toplantısı online olarak yapıldı.


Yapılan online toplantıda Kayseri Voleybol İl Temsilcisi Halil Dicle 2020-2021 Voleybol sezonu hazırlıklarını ve Ekim ayı ders konusu olan Başhakemlik ile ilgili sunum yaptı. İl Temsilcisi Halil Dicle, “Verimli bir toplantı oldu. Bizde pandemi kurallarına göre dikkatli davranıyoruz. 63 Hakem ve 4 gözlemci olmak üzere toplam 67 kişi katıldığı Ekim ayı Hakem ve Gözlemci toplantısını online olarak gerçekleştirdik” dedi.

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