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Ekinci, 16 ilçe Müdürü ile 'Öğretmen Eğitimi' toplantısı yaptı

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, 16 ilçe Milli Eğitim Müdürü ile ’Öğretmen Eğitimi’ içerikli toplantı yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, 16 ilçe Milli Eğitim Müdürü ile 'Öğretmen Eğitimi' içerikli toplantı yaptı.


Milli Eğitim Bakanlığı'nın okulların açılacağı tarihi açıklamasının ardından Kayseri'deki hazırlıklar da tüm hızıyla sürüyor. İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Kayseri'deki 16 ilçe Milli Eğitim Müdürü ile toplantı gerçekleştirdi. Online gerçekleştirilen toplantıda ilçe Milli Eğitim Müdürleriyle öğretmen eğitimi içerikli görüşmeler yapıldı.

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