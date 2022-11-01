İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ekipler şüphelendikleri aracı takip etti, uyuşturucu madde ele geçirdi

Kayseri’de polis ekipleri şüphelendikleri araçtaki şahıstan uyuşturucu madde ele geçirdi.

Kayseri'de polis ekipleri şüphelendikleri araçtaki şahıstan uyuşturucu madde ele geçirdi. Ekiplerin aracı takip ettiği ve şahsı yakaladığı anlar kameraya yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliğine bağlı park ekipleri, Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Anayurt Caddesi üzerinde bir araçtan şüphelendi. Aracı takibe alan ekipler, durdurdu. Araçtaki şahsın üzerinde arama yapan ekipler, 20 gram sentetik uyuşturucu madde geçirdi.


Gözaltına alınan şahıs narkotik ekiplerine teslim edilirken, operasyon anıda kameraya kaydedildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.