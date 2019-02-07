Ekonomik Kriz ve Çözüm Kurultayında sorunlar yerinde çözülecek

Dr. Eyüp Selahattin Karakaş Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

Dr. Eyüp Selahattin Karakaş, Ulusal Kanal ve Aydınlık gazetesi tarafından, 10 Şubat Pazar günü saat 14.00'da Öğretmenevi Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek olan ‘Ekonomik Kriz ve Çözüm Kurultayı'nın duyurusunu yapmak üzere Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya'yı ziyaret etti.

Söz konusu kurultaylarda amaçlarının, sorunları yerinde konuşup çözüm önerileri geliştirmek olduğunu söyleyen Vatan Partisi Basından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oktay Yıldırım, “Türkiye'de basın sadece sorunları işaret etmekle mükellef olmamakla birlikte, uzun yıllardır alışkanlık olarak böyle bir yayın yöntemi benimsemiş durumda. Türkiye'de basın, hem kendi karşı karşıya bulunduğu hem de karşı karşıya bulunduğu sorunlara sadece işaret eden, hatta bazen muazzam bir panikle bunları büyüterek ya da küçülterek; yok sayarak, göstermek dışında bir şey yapmayan bir habercilik biçimi benimsemiş durumda. Biz, Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi olarak farklı olarak soruna işaret etmek, ancak sorunun çözümleri üzerinde kafa yorulmasını sağlamak, sorunun çözümüne doğru giden yolu açmak istiyoruz. Bu yaptığımız kurultaylarda istiyoruz ki, madenci gelsin anlatsın, işçi temsilcisi gelsin anlatsın ve çözüm önerileri konuşulsun. Çünkü bazen halktan insanı hayrete düşürecek çözümler alıyorsunuz” diye konuştu.

Tüm vatandaşları kurultaya davet eden İl Başkanı Prof. Dr. Eyüp Selahattin Karakaş ise, kurultayda güvenlikle birlikte Türkiye için tehdit oluşturan ekonomik daralmanın ele alınacağını ifade etti. Karakaş, ülke ekonomisine dair şunları söyledi:

“Türkiye dar boğazda. Bir yandan kahraman Mehmetçiklerimiz ve polislerimiz vatan bütünlüğünü korumak için savaşıyor ama diğer yandan da ekonomik olarak bir kriz içerisindeyiz. İktidar kabul etsin veya etmesin, rakamlar bizim sözümüzü doğruluyor. Enflasyon yüzde 20'yi geçti, işsizlik yüzde 21'i buldu. Yoksulluk giderek artıyor, gelir dağılımı giderek bozuluyor. Her geçen gün fabrikalar kapanıyor ve insanlar işlerinden oluyor, işsiz kalıyor. Bizim aldığımız habere göre son 4-5 ayda Organize Sanayi'de yüzde 35 oranında işçi işten çıkarılmış. Bu bir ekonomik krizin göstergesi. Fakat biz karamsar değiliz, ümitvarız, Türk milletine, Türk sanayicisine, esnafına, çiftçisine güveniyoruz. Türkiye bu ekonomik krizden büyük bir üretim patlaması yaparak çıkacaktır. Bunun en önemli şartı, 1980'den bu yana Özal döneminden başlayan borçlanma ekonomisini terk edilmesi ve üretime dayalı yeni bir ekonomik programın uygulanmasıdır.”

Ziyaretlerinden dolayı konuklara teşekkür eden Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ise, seçim sürecinde tüm yayın organlarının olabildiğince tüm partilere ekranlarında ya da sayfalarında yer vermeye çalıştığını, bunun için siyasi partilerin basın mensuplarına gerekli kolaylığı sağlamaları gerektiğini ifade etti.