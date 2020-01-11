İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

El Nusra operasyonunda 2 tutuklama

Kayseri’de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından El-Nusra silahlı terör örgütüne yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından El-Nusra silahlı terör örgütüne yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda El-Nusra silahlı terör örgütü üyesi olduğu belirlenen yabancı uyruklu kardeşler A.H, H.H. ve S.H. yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan A.H., H.H. ve S.H. geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.


Adliyeye sevk edilen şahıslardan A.H. ve S.H. tutuklanırken, H.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.