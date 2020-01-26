Elazığ'da meydana gelen deprem, Kayseri'deki evde büyük hasara neden oldu

Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremi hisseden Kayseri'de de korku dolu anlar yaşanırken, bir evde deprem nedeniyle büyük hasar oluştu.

Elazığ'da önceki gün meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem Kayseri'den de hissedildi. Kayseri'nin Develi ilçesinde Muhammet Hakimi'nin oturduğu evde büyük çatlaklar oluştu. Köyden geldikten sonra eve girdiğini söyleyen Hakimi, "Büyük bir sallantı oldu ve korkarak dışarı çıktık. Arkadaşım deprem olduğunu söyledi. Meydana gelen deprem nedeniyle oturduğumuz evde büyük çatlak oluştu" diye konuştu.

Hakimi, oluşan büyük çatlak nedeniyle eve girmekten korktuklarını söyledi