Elbistan Talas Kent Ticaret Alanı hizmete girdi

Deprem bölgesinde hayatın normale dönmesi için çalışmalarını sürdüren Talas Belediyesi, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yapımına başladığı Talas Kent Ticaret Alanını 4 günde tamamlayarak esnafların ve bölge halkının hizmetine sundu. Barınma ihtiyacını gidermeye yönelik 300 konteynerlik Talas Yaşam Alanın yapımı ise sürüyor.

İki bölümden oluşan Talas Kent Ticaret Alanında toplamda 77 konteyner bulunuyor. 22 konteynerin ticaret, 55 konteynerin ofis şeklinde planlandığı alanda bölge insanının ihtiyaçlarına cevap verecek işyerleri bulunuyor.

İşyerleri, noter huzurunda kura ile dağıtıldı

Yapımı tamamlanan işyerlerinin dağıtımı ise noter huzurunda yapılan kura ile gerçekleştirildi. Kuralarını çekerek dükkanlarını teslim alan esnaflar, ticari faaliyetlerini yürütmeye başladı. Çok kısa süre içerisinde yeniden ticari faaliyete başlamanın sevincini yaşayan Elbistanlı esnaflar, başta Talas Belediyesi olmak üzere deprem sonrası kendileri için canla başla çalışan herkese teşekkür etti.

Hayırlı olsun ve Berat Kandili ziyareti

Öte yandan Talas Belediyesi tarafından hazırlanan Talas Kent Ticaret Alanı'nda yeniden faaliyetlerine başlayan esnaflar kandil sürprizi yaşadı. İlk günden beri bölgedeki çalışmaları koordine eden Talas Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmail Güngör, esnafları ziyaret ederek Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın selamlarıyla hayırlı olsun dileklerini iletti ve kandil hediyesi olarak çikolata ikram etti.

300 konteynerlik yaşam alanı

77 işyerini 4 günde tamamlayarak esnaflara teslim eden Talas Belediyesi, 300 konteynerlik yaşam alanını da hızlı şekilde inşa ediyor. İçerisinde sosyal tesislerden anaokuluna, çamaşırhaneden mescide birçok yaşamsal ünitenin yer alacağı alanda, bir yerleşim bölgesinde olması gereken her ayrıntı düşünülüyor.

Talas Kent Yaşam Alanı'nın önümüzdeki günlerde tamamlanarak teslim edilmesi planlanıyor.