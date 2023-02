Elbistan'a kazandırılacak Konteyner Çarşının altyapısında sona gelindi

Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine kazandırılacak konteyner çarşısının altyapı çalışmalarında sona gelindi. Bölgede Koordinatör Vali olarak görev yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ederek, Kayseri'nin bir kez daha hayırseverliğini, kadirşinaslığını gösterdiğini söyledi.

Deprem bölgesi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ‘Konteyner Çarşı' çalışmaları aralıksız sürüyor. Bölgede hayatın yeniden normale dönmesi, ticaretin yanı sıra sosyal donatıların yer alacağı ‘Konteyner Çarşı'nın altyapı çalışmalarında sona gelindi. Deprem bölgesi Elbistan'da incelemelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, koordinatör valisi olarak görev yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez ile birlikte bölgede önemli açıklamalarda bulundu. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, burada yaptığı açıklamada; “Esnaf odamızın, özellikle belediye başkanımızın ve ilçedeki STK'ların, ticaretle ilgili kurumların talebi üzerine, 1 yıl boyunca bütün esnaflarımızın ticaretlerini devam ettirmeleri için, hayatı normale döndürmek, gelecek vatandaşlarımızın da sıkıntılarını giderecek, ticaret yapabilecekleri bir imkân oluşturmak için dün geceden beri hem siyasilerimizle hem milletvekillerimizle hem de meslektaşım Aksaray Valimizle düşünce içerisindeydik. Sağ olsun Elbistan Belediye Başkanı da ‘size yer gösterelim, bizim de desteğimizle böyle bir şey yapalım' talebi oluştu. Ceyda vekilim, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanım, Aksaray Valim, Elbistan Belediye Başkanım ve bütün kurumlar buradayız” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç'a teşekkür eden Vali Çiçek şunları söyledi;

“Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımızdan hep beraber dedik ki, ‘Başkanım Kayseri bu depremde çok yanımızda oldu, yağmur olup adeta buraya yağdı. 3 günde merkezdeki Cumhurbaşkanımızın geldiğinde açtığınız konteynerde ne kadar büyük hizmeti olduğunu hep beraber gördük. İnşallah burayı da Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Elbistan Belediyesi ile beraber içerisinde altyapısı, dükkânları, mescidi, lavaboları, berberleri, her türlü dükkân ve sosyal donatılarıyla Elbistan'a yakışır bir çarşı talep ettik. Siz de ‘Elbistanlı vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun, hemen başlıyoruz' dediniz. Allah sizden razı olsun. Aksaray Valimizi, bizi, milletvekilimizi, hepimizi inanılmaz rahatlattınız.”

Burada yapılacak çarşı için Başkan Büyükkılıç'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da takdirlerini aldığını ifade eden Çiçek; “Buraya gelirken İçişleri Bakanımız aradı, ‘böyle bir şey var. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız üstlendi' dedim. O da ‘Memduh ağabeyi bulduysanız tamam bu iş. Türkiye'ye örnek bir çalışma olsun' diye iletti. Teşekkür ediyoruz” dedi. Memduh Büyükkılıç da yapılacak hizmetin bölgeye hayırlı, uğurlu olmasını temenni ederek, “Sizlerin bizlere bu tavsiyesi talimattır. Elbistan'ımızın, Kahramanmaraş'ımızın, Afşin'imizin, Göksun'umuzun hep yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Bunu da biz üstleniyoruz, üzerimize ne düşüyorsa, değerli valilerimizin, belediye başkanlarımızın, milletvekillerimizin tavsiyeleri istikametinde yapmaya varız” şeklinde konuştu. Başkan Büyükkılıç'ın depremin olduğu ilk günden bu yana yanlarında olduğunun altını çizen Vali Aydoğdu, “Bu çarşının dışında Memduh başkan, ilk günden beri neye ihtiyacımız olduğunda aradığımızda 3 saat içerisinde burada oldu. Allah razı olsun” dedi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da Kayseri'nin her zaman hayırda yarışmasıyla ünlü bir şehir olduğunu belirterek; “Mehmet Özhaseki bakanımızla biz Yerel Yönetimler Başkan Yardımcıları olarak bunu her zaman iliklerimize kadar hissediyorduk. Bugün Elbistan'da kıymetli Kayseri büyükşehir belediye başkanımız yine ayağını yere basarak, burada esnafın, ticaretin ne kadar önemli olduğunun vurgusunu bir kez daha gösterdi. Kahramanmaraş yine her zamanki gibi ticaretin kalbi olacak. Buradan bütün belediye başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise Başkan Büyükkılıç'ın komşuluk hukuku ne gerektiriyorsa ilk günden bu yana yerine getirdiğini belirterek, “Depremi yaşadığımız ilk andan beri bizi hiç yalnız bırakmadılar. Önce canlarımızı sağ kurtardık, sonra vefat eden kardeşlerimizi enkazlardan aldık, arkasından enkazları kaldırıyoruz. Şimdi hayatı normale döndürme zamanı. Ticaretin burada işlemesi lazım, insanımızın hayatını normale döndürebilecek, sosyal yaşam alanlarını, ticari ünitelerini de hayata kazandırmamız gerekiyor. Bu anlamda Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımızın yanımızda olması, bize destek vermesi, çok büyük imkânlarıyla beraber ‘Elbistanlı hemşehrilerimizin emrindeyiz' demesi, bizi çok onure etti, mutlu etti, kendisine müteşekkiriz. Komşuluk hukuku ne gerektiriyorsa bihakkın yerine getirdi. Allah ondan razı olsun. Biz de kıymetli başkanımızın şahsında Kayserili hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten yağmur oldular, yağdılar” ifadelerini kullandı. AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Veli Böke de Başkan Büyükkılıç'ın canla başla bölgeye hizmet ettiğini vurgulayarak, şunları söyledi;

“Memduh ağabey, Kayseri'nin atom karıncasıydı, şimdi bu bölgenin atom karıncası oldu. İlk günden itibaren, ilk aradığım kişi Memduh ağabey oldu. ‘Ağabey memleketimizde Maraş'ta deprem oldu' dedim, ‘sen geç biz de geliyoruz' dedi, arama kurtarma ekibini yönlendirdi, sonra arka arkasına tırlar Kayseri'den yağmaya başladı. Maraş'a gelen 650 tırı geçti. Kendilerinden müteşekkiriz. Kayseri'nin insanlığına, cömertliğine diyecek hiçbir şey yok. Bu zamana kadar Kayseri, bazı binalar yapıyordu, şimdi ilk defa bir şehir yapıyor, Kayseri bir de koordinatör Vali gönderdi, o valimize de atom karınca iki diyoruz. Bir de depremin ilk gününden itibaren Aksaray Valimizi burada gördüm, bu anlamda tüm valilerimize, belediye başkanlarımızı görevlendiren Mehmet Özhaseki bakanımıza teşekkür ediyorum. Memduh ağabeyimiz de tüm Kahramanmaraş'ın koordinasyonunda sorumlu şekilde, canla başla buraya hizmet ediyorlar.”