İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elektrik kablolarını kesen 3 kişi yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait çiftlikteki elektrik kablolarını kesen 3 kişi yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait çiftlikteki elektrik kablolarını kesen 3 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Felahiye ilçesinde bulunan Kayseri Büyük Şehir Belediyesi'ne ait büyükbaş hayvan çiftliğindeki elektrik kabloları kesildi. Olayın jandarma çalışma başlatan jandarma ekipleri şüpheliler G.K., M.Ç. ve Z.Ç.'yi çiftlik içerisinde suç aletleri ile birlikte yakaladı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.