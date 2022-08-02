İhlas Haber Ajansı

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Elektrikli bisiklet hırsızlığı yapan 4 kişi yakalandı

Kayseri’de bisiklet hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri'de bisiklet hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte yaşanan elektrikli bisiklet hırsızlıklarının önünü kesmek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda elektrikli bisiklet hırsızlığı yaptıkları belirlenen Y.K., M.A.,M.G. ve V.D. yakalandı.


Şüphelilerden V.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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